फनी जोक : दही क्या है, अंग्रेज ने पूछा, मिला कमाल का जवाब

What Is दही : मजेदार है यह जोक

अंग्रेज - What Is This

हलवाई का नटखट बेटा - This Is दही

अंग्रेज - What Is दही

हलवाई का नटखट बेटा - Milk Sleep At Night And Morning Become Tight