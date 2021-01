Fufa ji :

हम एक घंटे में पहुंच रहे हैं।





Tinku : जी फूफाजी। हम घर पर ही हैं।





After 3 hours, no sign of फूफाजी

Mom : फ़ोन कर के पता करो, कहां रह गए।





Tinku calls





Buaji: वो एक घंटे बाद किसी ने पूछा ही नहीं इनसे कि कहां तक पहुंचे।







बस, इसीलिए वापस आ गए।