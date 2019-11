पप्पूजी का Dhansu Interview : जोक पढ़कर इतना हंसेंगे कि पेट दुखने लगेगा

एक बार Promotion के लिए पप्पूजी का departmental Interview हुआ।

बॉस: चलो मुझे तुम्हारी अंग्रेजी check करने दो।

चलो विलोम(opposite) शब्द बताओ?

बॉस: Good

पप्पू: Bad.

बॉस: Come

पप्पू: Go.

बॉस : Ugly

पप्पू: Pichhlli.

बॉस गुस्से में

: Pichhli?

गुस्से में

पप्पू: UGLY.

बॉस: Shut Up !

पप्पू: Keep talking.

बॉस: Now stop all this

पप्पू: Then carry on all that.

बॉस: अबे, चुप हो जा...चुप हो जा...चुप हो जा.

पप्पू: अबे बोलता जा...बोलता जा...बोलता जा.

बॉस: अरे, यार ...

पप्पू: अरे दुश्मन...

बॉस: Get Out

पप्पू: Come In.

बॉस: My God.

पप्पू: Your devil.

बॉस: shhhhhhh..

पप्पू: hurrrrrrrrrrrrrr

बॉस: मेरे बाप चुप हो जा..

पप्पू: तेरे बेटे बोलते रहो..

बॉस: You are rejected

पप्पू: I am selected.

बॉस: प्रभु आपके चरण कहां है

पप्पू: वत्स मेरा सर यहां है

बॉस: बाप रे किस पागल से पाला पड़ा है....

पप्पू: मां री किसी बुद्धिमान से पाला नहीं पड़ा..

बॉस: साले उठा कर पटक दूंगा

पप्पू: जीजा लिटा कर उठा लूंगा,

फिर पप्पू को बॉस ने एक थप्पड़ मारा,

पप्पू ने दो जमा दिया

बॉस ने फिर चार मारा

पप्पू ने बॉस को मार मार कर बेहोश कर दिया ।

फिर अपने मन में पप्पूजी बोले..

कल साहब को होश आने पर result पूछता हूं, वैसे बॉस को जवाब तो मैंने ठीक ही दिए हैं।