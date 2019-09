मालकिन अपनी काम वाली बाई से - "तुम तीन दिन से काम पर नहीं आई और बताया तक नहीं..? ..

काम वाली बाई -

मैंने तो फेसबुक पर status

update कर दिया था... "going to गांव for 3 days..."





साहब ने तो कमेंट भी किया था.. " miss you गुलाबो..