Mast joke : आइस क्रीम खरीदने के Indori तरीके

आइस क्रीम खरीदने के तरीके







अमेरिकन - one butter scotch, two vannila,



and one chocolate with nuts...

Indori - एक 5 वाली, दो 10 वाली, और दो परसों जो खाई थी वो,







और एक ये भिया जो खा रहा है वो...