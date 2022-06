indori dictionary लोटपोट कर देगी आपको....

Oxford english to direct indori dictionary.

अंग्रेजी शब्दों के indori



शब्द इस प्रकार हैं ......

Excuse me - अब्बे



Let him go - जान्दे



Argue - मगजमारी



Supreme - सनन

Fast - लपक

Smooth - रवा

Next &fast - अगली चक्कर

Ladies - लेडीसों



Brother - भीयाओ

Yes - हओ



Realy - नी यार



Vroom Vroom - झूं झां

Medicine - दवा दारु

Cunning - शाना

Set-ing - दाव

Sizzling - भन्नाट



Understand - सम्पट

Mind - भेजा

Resolved - सलटाना

Unmatched - अंड संड

Tummy - ढेबरी

Fiancee - पट्ठा

Correct - सइ साट.



N last



Yo bro - भाई को

Jai Indore