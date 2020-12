खाना में टेस्ट नहीं आ रहा है : चुटकुले के आगे का चुटकुला

पति ऑफिस से घर आया... और खाना खाने बैठा



खाते-खाते उसने अपनी पत्नी से कहा कि



"खाना ठीक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है।





"





पत्नी चुपचाप उठी, और उसने कॉरपोरेशन में कॉल किया और एम्बुलेंस को बुला ली







और कहा..

"इन्हें टेस्ट नहीं आ रहा है.."





एम्बुलेंस पति को ले गई और उसे क्वॉरंटाइन कर दिया







अस्पताल में पत्नी ने पति को फोन किया और पूछा: अब आया स्वाद??





यहां तक की कहानी सबने सुनी होगी। लेकिन अब देखिए कहानी में नया मोड़....







उधर पति को पूछा गया कि



"आपके संपर्क में कौन-कौन आया था ?





"





पति ने बड़ी ही शांति से कहा..



- मेरी पत्नी



- मेरा ससुर

- मेरी सास

- मेरा साला



- मेरी साली













बस अब ये सब भी अस्पताल के बिस्तर पर बैठे-बैठे पति को घूर रहे हैं!





Moral of the story is







किसी बेजुबान को ज्यादा सताना भी ठीक नहीं है !!!!