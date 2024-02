खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं खानी चाहिए दवाई? जानें सही समय खाने के कितनी देर बाद लेनी चाहिए दवाई? जहां जानें सही जानकारी

Medicine Time After Food खाने के तुरंत बाद दवाई खाने से पाचन प्रभावित होता है।

ऐसा करने से गैस और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है।

दवाई खाने का सही समस्या हमेशा डॉक्टर से पूछें।

आज के जीवन में तेजी से बदलाव और अनियंत्रित जीवनशैली के कारण लोग अक्सर सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस कारण से कई लोग तमाम तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथ ही हम कभी न कभी बीमार पड़ते हैं जिसमें हम डॉक्टर की दबा की मदद लेते हैं।



अक्सर डॉक्टर आपको खाली पेट यानी खाने से पहले और खाने की बाद की दवाई देता है। ऐसे में कई लोग खाने के तुरंत बाद दवाई का सेवन करते हैं। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिस हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि खाने के कितनी देर बाद दवाई खाना चाहिए...

खाने के बाद दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए?

1. पाचन तंत्र पर असर : खाने के बाद दवाई लेने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। खाना खाने के बाद पाचन तंत्र काम कर रहा होता है और इस समय अगर आप दवाई लेंगे तो इससे पाचन क्रिया में बाधा आ सकती है।

2. औषधि का असर : खाने के बाद दवाई लेने से खाने में पायी न्यूट्रिएंट्स का अच्छा संग्रह पाचन तंत्र द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से आपके शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

3. पेट से जुड़ी समस्या : खाने के बाद दवाई लेने से पाचन विकार जैसे की एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, उल्टी आदि की समस्या हो सकती है।

4. दवाई की प्रभावशीलता कम होती है : खाने के बाद दवाई लेने से दवाई की प्रभावशीलता कम होती है, क्योंकि खाने में मौजूद तत्व दवा के प्रभाव को कम कर देते हैं।

खाने की कितनी देर बाद खानी चाहिए दवाई? | When to take after food medicine

ध्यान दें कि आप यह गलती न कर रहें हों कि खाने के तुरंत बाद ही दवा लें। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव लेने में आधे से एक घंटे का समय लगता है।





इसलिए, किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से इस समय के बारे में जानकारी लें और भी यह सुनिश्चित करें कि दवा लेने का सही समय और खाने के बीच की अंतराल क्या होना चाहिए। ऐसा न हो कि दवा आपको कोई हानि पहुंचा दे। दवा लेने का सही समय होना भी बेहद जरुरी है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।