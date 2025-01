चीन में फैला HMPV वायरस कितना है खतरनाक: जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

Does sleeping extra make up for lost sleep: आज कल की भागदौड़ भरी जीवनशैली में कई लोगों की नींद पूरे हफ़्ते अधूरी रहती है, यहां तक कि कई लोग हर दिन मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही सो पाते हैं। ऐसे में लोग वीकेंड पर ज्यादा सोकर हफ़्ते भर की नींद पूरी करते हैं। वीकेंड स्लीप का मतलब है कि आप हफ्ते के दिनों में कम सोते हैं और फिर वीकेंड पर ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वीकेंड पर ज्यादा सोने से हफ्ते भर की नींद की कमी पूरी हो जाएगी। क्या आप भी वीकेंड पर पूरे हफ्ते की नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं? जानिए क्या वीकेंड स्लीप आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक।