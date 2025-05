रात में Wi Fi राउटर बंद करने से क्या होता है? क्या हेल्थ पर पड़ता है कोई असर?

रात में Wi Fi राउटर बंद करने से क्या होता है? क्या हेल्थ पर पड़ता है कोई असर?

why you should turn off wifi at night: आज की डिजिटल दुनिया में हम हर समय इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट होम डिवाइसेज, सब Wi-Fi से जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो Wi-Fi राउटर दिनभर हमारी सुविधा के लिए चालू रहता है, अगर उसे रात में सोते वक्त बंद कर दिया जाए तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है?

बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि सोते समय Wi-Fi राउटर बंद करना न केवल अच्छी नींद को बढ़ावा देता है, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि Wi-Fi राउटर से निकलने वाली रेडिएशन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसे रात में बंद करने से हमें किन-किन हेल्थ बेनिफिट्स का अनुभव हो सकता है।

Wi-Fi राउटर और रेडिएशन: क्या है असल में इसका प्रभाव?

Wi-Fi राउटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन (EMR) छोड़ते हैं, जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। यह रेडिएशन नॉन-आयोनाइजिंग होती है, यानी वह शरीर की कोशिकाओं को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। भले ही इन रेडिएशन का स्तर मोबाइल टावर या एक्स-रे मशीन जितना खतरनाक नहीं होता, फिर भी कुछ रिसर्च बताती हैं कि यह नींद की गुणवत्ता, मानसिक संतुलन और बच्चों की विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

1. नींद की गुणवत्ता में सुधार

जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों आराम की स्थिति में होते हैं। लेकिन Wi-Fi राउटर की लगातार चल रही रेडिएशन दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में रुकावट डाल सकती है। इससे नींद गहरी नहीं आती, बार-बार नींद खुल सकती है या सपने ज्यादा आ सकते हैं। रात में राउटर बंद करने से दिमाग पर रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाता है और बॉडी स्वाभाविक रूप से "डीप स्लीप" फेज में जाता है, जिससे अगली सुबह आप तरों ताजा महसूस करते हैं।

2. दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार

EMR हमारे ब्रेन वेव्स को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक Wi-Fi रेडिएशन के संपर्क में रहना मेमोरी कमजोर करने, कंसंट्रेशन घटाने और मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने का कारण बन सकता है। रात में राउटर बंद कर देने से दिमाग को भी आराम मिलता है और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बेहतर तरीके से काम करती है, जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है।

3. बच्चों पर ज्यादा असर डाल सकता है Wi-Fi रेडिएशन

बच्चों का माइंड और बॉडी अभी विकासशील अवस्था में होता है, इसलिए रेडिएशन का असर उन पर ज्यादा गंभीर हो सकता है। खासकर अगर बच्चों का बेडरूम Wi-Fi राउटर के पास है, तो यह नींद में खलल, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। रात में Wi-Fi बंद करना बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होता है।

4. दिल की सेहत पर भी हो सकता है असर

कुछ रिसर्च में पाया गया है कि Wi-Fi रेडिएशन हार्ट रेट में असंतुलन ला सकती है, खासकर उन लोगों में जो पहले से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों।

रात के समय जब शरीर रेस्ट मोड में होता है, तब राउटर बंद करने से दिल पर पड़ने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कम हो जाता है और दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है।

5. कैंसर से जुड़ी आशंका पर क्या कहती हैं रिसर्च?

Wi-Fi रेडिएशन और कैंसर के बीच सीधा संबंध अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने EMF रेडिएशन को “possibly carcinogenic” कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब यह है कि इसमें कैंसर का खतरा पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बचाव के तौर पर रात में राउटर बंद करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

6. बिजली और पर्यावरण दोनों की बचत

Wi-Fi राउटर को रात में बंद करने से बिजली की खपत कम होती है। भले ही यह एक छोटा डिवाइस हो, लेकिन अगर हर घर ऐसा करे तो कुल मिलाकर यह ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कम उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी कम करता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है।

7. डिजिटल डिटॉक्स का एक तरीका

रात में Wi-Fi बंद करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अनजाने में मोबाइल या अन्य गैजेट्स के इस्तेमाल से भी दूर करता है। सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, देर रात वीडियो देखना या गेम खेलना जैसी आदतें खुद-ब-खुद कम हो जाती हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है।

कैसे बनाएं इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा?

राउटर को टाइमर से जोड़ें – मार्केट में ऐसे सॉकेट टाइमर आते हैं जिनसे आप तय समय पर राउटर ऑटोमैटिक बंद कर सकते हैं।

रात में सोने से 10 मिनट पहले राउटर बंद करें।

बच्चों के कमरे से राउटर दूर रखें।

अगर कोई इमरजेंसी डिवाइस Wi-Fi पर निर्भर है, तो मोबाइल डेटा बैकअप रखें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।