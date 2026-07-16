मेसी का जादू फिर चला! अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा

खेल के 55वें मिनट में इंग्लैंड के मोर्गन रोजर्स ने एक जादुई पास निकाला, इस पर एंथनी गॉर्डन ने शानदार फिनिशिंग करते हुए गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल में जगह बना लेगी।

अब रविवार को न्यू जर्सी में अर्जेंटीना की खिताबी भिड़ंत स्पेन से होगी। अर्जेंटीना ने अब तक 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने यह ऐतिहासिक जीत 1978, 1986 और 2022 में हासिल की थी। वहीं स्पेन ने अब तक एक बार (2010 में) फीफा वर्ल्ड कप जीता है।