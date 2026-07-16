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मेसी का जादू फिर चला! अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा
लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में गॉर्डन के गोल की मदद से बढ़त ली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने 7 मिनट में 2 गोल कर मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ALSO READ: फाइनल तक पहुंची स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया, अजेय महसूस कर रही टीम
खेल के 55वें मिनट में इंग्लैंड के मोर्गन रोजर्स ने एक जादुई पास निकाला, इस पर एंथनी गॉर्डन ने शानदार फिनिशिंग करते हुए गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल में जगह बना लेगी।
85वें मिनट में मेसी ने डिफेंडर्स को छकाते हुए एंजो फर्नांडेज को पास दिया। फर्नांडेज ने बॉक्स के बाहर से जबरदस्त शॉट मारकर स्कोर 1-1 कर दिया। इंजरी टाइम में मेसी ने पास पर लाउतारो मार्टिनेज ने बिना कोई गलती किए गोल में तब्दील कर दिया। इस तरह मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना एक बार फिर फाइनल में पहुंचने में सफल रहा। ALSO READ: स्पेन ने 2 गोल दागकर फ्रांस को तीसरी बार विश्वकप फाइनल में जाने से रोका
अब रविवार को न्यू जर्सी में अर्जेंटीना की खिताबी भिड़ंत स्पेन से होगी। अर्जेंटीना ने अब तक 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने यह ऐतिहासिक जीत 1978, 1986 और 2022 में हासिल की थी। वहीं स्पेन ने अब तक एक बार (2010 में) फीफा वर्ल्ड कप जीता है।
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