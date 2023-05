Online Shopping में पैसे बचाने के लिए करें इन 8 tips को फॉलो इन टिप्स के ज़रिए online shopping में बचेंगे आपके पैसे

Online Shopping tips to save money

ऑनलाइन शॉपिंग करना अब हमारे लिए काफी आम है फिर चाहे आपने अपनी मां से कितनी ही डांट क्यों न खाई हो। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए हम कई तरह की वैरायटी देख सकते हैं और कई वेबसाइट की प्राइस को भी कम्पैर कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन वेबसाइट से कपड़े खरीदते समय यूट्यूब पर कई हॉल वीडियो भी देखते होंगे। ट्रेडिशनल शॉपिंग की तुलना में आप ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) में कई पैसे बचा सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस (discount price) में मिलता है तो हमारी ख़ुशी सातवें आसमान पर होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय पैसे सेव कर सकते हैं-पहले आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें, अपने पसंद का प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करें और छोड़ दें। आप वेबसाइट से लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद इ-कॉमर्स वेबसाइट (e-commerce website) आपको मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए डिस्काउंट एड (discount ad) भेजेंगे। इस प्रोसेस से आपको 5-20% तक डिस्काउंट मिल सकता है।आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या एप के सर्च पर sale, end season sale, deal of the day, end sale जैसे कीवर्ड डाल कर सर्च कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई डिस्काउंट प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो आपको होम पेज पर नहीं दिख रहे थे।आप गूगल के ज़रिए भी प्राइस कम्पैर (price compare) कर सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट का नाम गूगल पर डालना है उसके बाद 'शॉपिंग' ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको कई वेबसाइट के विकल्प दिखेंगे जिसमें से आप सस्ती प्राइस और जल्दी डिलीवरी वाली वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।अधिकतर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से शॉपिंग करते होंगे। पर कई प्रोडक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट (official website) पर buy1 get1 का ऑफर चलता है जिससे आप काफी कम प्राइस में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उद्धरण के लिए आप अमेज़न से 2 कपड़े 900 रुपए में खरीदते हैं पर उसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर आपने 1 कपड़ा 500 में लिया और दूसरा फ्री।जब भी आप शॉपिंग के लिए पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। पर जो क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसका ऑप्शन इ-कॉमर्स वेबसाइट पर भी होना चाहिए।जब आप शॉपिंग करते हैं या पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट कूपन का ऑप्शन दिकता है जिसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आप उन सभी कूपन पर क्लिक कर देख सकते हैं। कोई एक कूपन अप्लाई हो सकता है।जब भी आप नई आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। इसलिए शॉपिंग करने के लिए आप नए नंबर से लॉगिन कर सकते हैं।फेस्टिव सीजन में कई बंपर ऑफर दिए जाते हैं। जिसमें आप कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक, होम एप्लायंस या कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम में खरीद सकते हैं।ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा सतर्क रहें। अधिकृत वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। अपना ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें।