Why Is Bitter Gourd Bitter In Taste : करेला! बस नाम सुनते ही मुंह में कड़वाहट का स्वाद आ जाता है। कई लोग तो इसे देखते ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कड़वा करेला सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? आइए जानते हैं कि करेला कड़वा क्यों होता है और इसके कई फायदे क्या हैं।