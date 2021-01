कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली बॉर्डर पर परेड से पहले रिहर्सल

भारतीय (एकता उगराहां) के प्रमुख जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि 3500 से ज्यादा ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ किसान मार्च में हिस्सा ले रहे हैं।

दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कर्मियों की भारी तैनाती के बीच ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे की ओर मार्च शुरू किया। भाकियू नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पलवल की तरफ बढ़ा है।

#WATCH Farmers protesting against Centre's three farm laws hold tractor rally at Ghazipur border near Delhi

The next round of talks between farmers and Union Government is scheduled to be held tomorrow. pic.twitter.com/zneC5drOSA