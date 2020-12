Live Updates : चिल्ला बार्डर पर प्रदर्शन खत्म, आज जयपुर-दिल्ली राजमार्ग अवरूद्ध करेंगे किसान

-किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों को रविवार से अवरूद्ध कर दिया जाएगा और वे 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों ने 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

-केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को और तेज करने तथा जयपुर-दिल्ली एवं यमुना एक्सप्रेस-वे को अवरुद्ध करने की किसानों की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की सीमाओं पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी और कांक्रीट के अवरोधक लगा दिए।

-इस बीच, आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत कर रहे केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों में शामिल केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि गतिरोध खत्म करने के लिए आंदोलन के नेताओं के साथ अगले दौर की बैठक शीघ्र बुलाने की कोशिश की जा रही है।

There are different sets of demand by various farmer unions. The government is ready for talks. There is no point in intensifying the agitation. Whatever the issue is, discussion is the only solution: Som Prakash, MoS Commerce pic.twitter.com/6GMeR5aB9I