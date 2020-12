किसान आंदोलन में अब तक 10 किसानों की मौत, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट

नई दिल्ली। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि में अब तक 10 हो चुकी है।

सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'किसान आंदोलन के दौरान 10 किसानों की मौत हो चुकी है। क्या इससे पीएम मोदी का दिल नहीं पसीजा?' इस ट्वीट में सुरजेवाला ने मृत किसानों के नामों की लिस्ट भी जारी की है।

10 Protesting Farmers have lost their Lives Until Now !

1.Baljinder Singh

2. Dhanna Singh

3.Janak Raj

4. Gajjan Singh

5. Gurjant

6. Ajay

7.Gurmail Kaur

8.Kitab singh

9.lakhbir Singh

10.Gurubhash Singh



Does it not stir PM Modi’s heart?#FarmersProtestDelhi2020