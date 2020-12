ब्रिटेन की संसद में 'किसान आंदोलन' पर सवाल, पीएम जॉनसन के जवाब ने किया हैरान

लंदन। की संसद में बुधवार को में किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा, तो इस पर प्रधानमंत्री के जवाब ने सबको हैरान कर दिया।

लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारत में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर संसद में सवाल पूछा, तो जॉनसन भ्रमित हो गए। जॉनसन ने कहा कि भारत और के बीच किसी भी विवाद का हल द्विपक्षीय बातचीत से हो सकता है।

जॉनसन के जवाब से अचंभित धेसी ने तत्काल सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्विटर पर आश्चर्य प्रकट किया कि प्रधानमंत्री जॉनसन को यह नहीं पता कि वह किस विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Many were horrified to see water cannon, tear gas and brute force being used against farmers peacefully protesting in about #FarmersBill2020.

Everyone has the fundamental right to protest peacefully.



But it might help if our PM actually knew what he was talking about! pic.twitter.com/EvqGHMhW0Y