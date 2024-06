आर्ट ऑफ लिविंग पूरे भारत में एक करोड़ पौधे लगाएगा; हजारों भारतीय किसान भी इसमें भाग लेंगे

The strategy of fielding turncoats in West Bengal failed : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में दलबदलुओं को मैदान में उतारने की रणनीति विफल रही और एक को छोड़कर बाकी सभी का प्रदर्शन खराब रहा। भाजपा के 5 में से 4 दलबदलू उम्मीदवार चुनाव में जीत हासिल करने में असफल रहे।