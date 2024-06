वृक्ष लगाओ रे सब मिलकर...विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कविता

Will Nitish and Chandrababu become kingmakers: चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश का जनता दल यू (JDU) 12 सीटों के साथ NDA में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए।