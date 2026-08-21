वंदे मातरम् पर फिर घमासान: 150 साल पुराने गीत में आज का भारत क्या खोज रहा है?

बंकिमचंद्र की कविता से स्वतंत्रता संग्राम के उद्घोष तक और 2026 की सियासी बहस तक—‘वंदे मातरम्’ की पूरी कहानी, जिसमें इतिहास भी है, विवाद भी और भारत को समझने का एक बड़ा सवाल भी।

जब धरती सिर्फ जमीन नहीं, मां थी

1875: कविता से राष्ट्रभावना तक

1905: जब गीत नारा बन गया

लेकिन यहीं कहानी में एक जरूरी पेच आता है

आजादी की रात भी ‘वंदे मातरम्’ था

1950: राष्ट्रीय गीत, लेकिन राष्ट्रीय गान नहीं

फिर 150 साल बाद विवाद क्यों?

पूरा गीत या पहले दो अंतरे?

क्या यह विवाद इतिहास का है, प्रोटोकॉल का है या राजनीति का?

असल विवाद दो अंतरों का नहीं है

राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन तय करेगा?

भारत की खूबसूरती शायद इसी जटिलता में है

150 साल बाद ‘वंदे मातरम्’ का अर्थ क्या है?

मां को नमन करना आसान है

मां के हर बच्चे को अपना मानना—शायद कहीं अधिक कठिन।

दो शब्द। डेढ़ सौ साल का इतिहास। और आज फिर एक राजनीतिक विवाद। सवाल सिर्फ गीत का नहीं है। सवाल उसगुलामी का दर्द, आजादी का सपना, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारियों का साहस, संविधान सभा की गरिमा और आज की राजनीति की गर्मी—सब कुछ ‘वंदे मातरम्’ के साथ चलता आया है।150 साल बाद भी अगर ये दो शब्द बहस के केंद्र में हैं, तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत का प्रमाण है। लेकिन कहानी 1875 से थोड़ी पहले शुरू होती है।अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की एक पंक्ति है—पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं।इसे आधुनिक राष्ट्रवाद का प्राचीन प्रमाण मान लेना इतिहास के साथ ज्यादती होगी। उस समय आधुनिक अर्थों वाला राष्ट्र-राज्य था ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि19वीं सदी में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी सांस्कृतिक भावभूमि को औपनिवेशिक भारत की बेचैनी से जोड़ा और मातृभूमि को ‘मां’ की आवाज दी।यहीं से ‘वंदे मातरम्’ की आधुनिक यात्रा शुरू होती है।सरकारी अभिलेखों के अनुसार बंकिमचंद्र नेको ‘वंदे मातरम्’ की रचना की। बाद में इसे उनके उपन्यासमें शामिल किया गया।‘वंदे मातरम्’ का अर्थ है—पहले दो अंतरों में यह मां कोई युद्धरत देवी नहीं, बल्कि जल, हरियाली, फसल और शीतल हवा से भरीहै। लेकिन गुलाम भारत में अपनी मातृभूमि को नमन करना सिर्फ कविता कैसे रह सकता था? उसमें राजनीति अपने आप आ गई।1896 मेंइसके बाद यह साहित्य के पन्नों से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर पहुंच गया।फिर आया 1905।बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का समर्थन, जुलूस, सभाएं और विरोध प्रदर्शन।और हर जगह—अब यह कविता नहीं थी।ब्रिटिश सरकार ने इसकी ताकत पहचानी और सार्वजनिक उपयोग को रोकने के प्रयास किए।1906 में इसी नाम सेनाम का राष्ट्रवादी अंग्रेजी अखबार भी निकला, जिससे श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादी जुड़े।एक गीत का नाम आंदोलन की पहचान बन चुका था।‘वंदे मातरम्’ के पहले दो अंतरे मातृभूमि और प्रकृति का वर्णन करते हैं। लेकिन आगे के अंतरों में मातृभूमि कोसे जोड़ा गया है।यहीं सवाल उठा—यह आज की राजनीति का पैदा किया हुआ सवाल नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही इस पर बहस हुई थी।1937 में कांग्रेस के भीतर विचार के बाद राष्ट्रीय अवसरों के लिएको अपनाने की परंपरा बनी। कारण था—इनमें मातृभूमि और प्रकृति का वर्णन था, जबकि बाद के धार्मिक बिंबों को लेकर कुछ समुदायों की आपत्तियां थीं।इसलिए आज इसे केवलकहना इतिहास को बहुत सरल बना देना है।लेकिन इसके उलट यह कहना भी सही नहीं कि मूल गीत में धार्मिक प्रतीक थे ही नहीं।और शायद ‘वंदे मातरम्’ की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई यही जटिलता है।14 अगस्त 1947। देश आजादी की दहलीज पर था।संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई औरजिस गीत ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी, वही आजाद भारत के जन्म का साक्षी बना।15 अगस्त की सुबह पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में इसके प्रसारण ने इसे स्वतंत्र भारत की शुरुआती सांस्कृतिक स्मृतियों में दर्ज कर दिया।इतिहास में इससे खूबसूरत दृश्य कम होंगे—24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्षने घोषणा की कि ‘वंदे मातरम्’, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसेदिया जाएगा।इसलिए तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है—दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और एक दूसरे का विकल्प भी नहीं हैं। दोनों की ऐतिहासिक यात्राएं अलग हैं।एक स्वतंत्र भारत की संवैधानिक पहचान का गान बना; दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति और मातृभूमि के प्रति भावनात्मक समर्पण की आवाज रहा।2025-26 में देश ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी दौरान केंद्र ने सरकारी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय गीत केऔर उसके प्रस्तुतीकरण को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया।इसके बाद बहस तेज हुई—भाजपा का तर्क है कि मूल रचना का पूरा सम्मान होना चाहिए।कांग्रेस ने 1937 की परंपरा का हवाला देते हुए अपने कार्यक्रमों में पहले दो अंतरे जारी रखने का फैसला किया।अब बहस सिर्फ गीत की नहीं रही।गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले पर तीखा हमला किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाए।कांग्रेस का जवाब है—वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वीकार की गई ऐतिहासिक परंपरा का पालन कर रही है।लेकिन इस पूरी बहस में एक दिलचस्प विडंबना भी सामने आई।अब सवाल और दिलचस्प हो गया—मेरी नजर में ‘वंदे मातरम्’ पर मौजूदा विवाद का असली सवाल यह नहीं है किबड़ा सवाल यह है—एक पक्ष कहता है—मूल रचना का पूरा सम्मान होना चाहिए।दूसरा कहता है—राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिसमें हर भारतीय अपने लिए जगह महसूस करे।और इतिहास?क्योंकि सच यह है—इनमें से किसी एक तथ्य को मिटाकर हम इतिहास नहीं लिख सकते।भारत ने 1950 मेंऔर—दोनों को जगह दी।क्योंकि राष्ट्र केवल भावनाओं से नहीं चलता।और सिर्फ संविधान से भी नहीं।राष्ट्र चलता है—‘वंदे मातरम्’ हमें मातृभूमि से प्रेम करना सिखाता है। लेकिन लोकतांत्रिक भारत हमें यह भी सिखाता है किहमसे अलग सोचने वाला भी।हमसे अलग पूजा करने वाला भी।हमसे असहमत नागरिक भी।1875 में यह मातृभूमि की कविता थी।1905 में प्रतिरोध का नारा बनी।1947 में आजादी की आवाज।1950 में राष्ट्रीय गीत।और 2026 में?क्या राष्ट्रप्रेम सिर्फ नारा है?या जिम्मेदारी भी?क्या मातृभूमि को प्रणाम करना केवल मंच पर ‘वंदे मातरम्’ कहना है?या उसकी नदियों, जंगलों, हवा, लोकतंत्र और संस्थाओं की रक्षा करना भी?क्या देशभक्ति का अर्थ केवल अपने जैसे लोगों से प्रेम करना है?या अपने से अलग नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना भी?यहीं ‘वंदे मातरम्’ एक पुराने गीत से निकलकर आज के भारत का सवाल बन जाता है।डेढ़ सौ साल पहले ‘वंदे मातरम्’ गुलाम भारत के लिएथा।आज स्वतंत्र भारत में वही दो शब्द शायद हमेंयाद दिला सकते हैं।क्योंकि मातृभूमि को नमन केवल उसके नाम का उद्घोष करना नहीं है।आखिर—और अगर ‘वंदे मातरम्’ हमें यह कठिन काम सिखा दे, तो 150 साल बाद भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी।