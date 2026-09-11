  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. garuda aerospace defence drone manufacturing facility army design bureau chennai
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: चेन्नई , Friday, 11 September 2026 (18:06 IST)

चेन्नई में Garuda Aerospace की डिफेंस ड्रोन फैक्ट्री पहुंचे सेना के वरिष्ठ अधिकारी, स्वदेशी तकनीक का लिया जायजा

Garuda Aerospace
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (18:11 IST)
google-news
IPO की तैयारी कर रही ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी Garuda Aerospace की चेन्नई स्थित स्वदेशी डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का आर्मी डिजाइन ब्यूरो (ADB) के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) मेजर जनरल गोपाल कपूर ने दौरा किया। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है।
 
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कंपनी की स्वदेशी तकनीक, लोकलाइजेशन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से जुड़े मौजूदा व आगामी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना था। कंपनी ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिफेंस और ड्रोन इकोसिस्टम में अपनी भूमिका को लेकर भी जानकारी साझा की।
 

डिफेंस ड्रोन प्रोग्राम की दी जानकारी

 
दौरे के दौरान Garuda Aerospace ने अपने डिफेंस प्रोग्राम, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और इंडस्ट्री पार्टनरशिप का प्रेजेंटेशन दिया। कंपनी ने अपने बढ़ते ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इकोसिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। इसमें Remote Pilot Training Organisations (RPTOs) शामिल हैं। कंपनी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के सामने प्रस्तावित उन पहलों की भी जानकारी दी, जिनके तहत तीनों सेनाओं के 80,000 अग्निवीरों को ड्रोन ट्रेनिंग देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
 

‘डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए सहयोग जरूरी’

 
Garuda Aerospace के फाउंडर और CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत और सशस्त्र बलों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है।
 
उन्होंने कहा कि मेजर जनरल गोपाल कपूर का कंपनी की फैसिलिटी का दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंपनी को यह दिखाने का अवसर मिला कि वह ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में किस तरह काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि Garuda Aerospace भारत को स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने में योगदान देना चाहती है।
 

50,000 वर्ग फीट की अत्याधुनिक फैक्ट्री

 
Garuda Aerospace ने सेना के प्रतिनिधिमंडल को अपनी करीब 50,000 वर्ग फीट की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखाई। यहां ड्रोन के डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट तक की प्रक्रियाएं की जाती हैं।
 
फैक्ट्री में:
 
  • Injection Moulding
  • Industrial-grade 3D Printing
  • Battery Assembly
  • Battery Testing
  • Drone Testing Infrastructure
 
जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
 
कंपनी के मुताबिक, इसके R&D और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़े काम में 50 से ज्यादा PhD शोधकर्ता शामिल हैं। ये विशेषज्ञ PCB मैन्युफैक्चरिंग, RF एंटीना, कम्युनिकेशन सिस्टम और Ground Control Stations जैसे क्षेत्रों पर काम करते हैं।
 

डिफेंस में स्वदेशीकरण पर जोर

 
आर्मी डिजाइन ब्यूरो के ADG ने भारत की घरेलू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने की दिशा में Garuda Aerospace के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और R&D में किए जा रहे निवेश की भी सराहना की। दौरे के दौरान कंपनी की vulnerability checklist और testing processes की भी समीक्षा की गई। इन प्रक्रियाओं को अधिकृत एजेंसियों के साथ मिलकर जांचा गया, ताकि लागू डिफेंस मानकों के पालन का आकलन किया जा सके। इस दौरान ‘Design in India, Develop in India and Manufacture in India’ की सोच को भी रेखांकित किया गया। कंपनी के अनुसार, डिफेंस तैयारियों और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में स्वदेशीकरण एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
 

Garuda Aerospace क्या करती है?

 
Garuda Aerospace भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी Precision Agri Tech और Industry 4.0 जैसे क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काम करती है। कंपनी Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) को डिजाइन करने, बनाने और जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज करने पर फोकस करती है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए मैनुअल लेबर की जरूरत कम करना भी इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
स्वाइन फ्लू से महिला की इलाज के दौरान मौत, जांच में कोविड भी निकला था, अस्‍पतालों में बुखार वालों की भीड़

ChatGPT का 80s Photo Trend वायरल, ऐसे बनाएं अपनी तस्वीर को 1980 के दशक की रेट्रो फोटो

ChatGPT का 80s Photo Trend वायरल, ऐसे बनाएं अपनी तस्वीर को 1980 के दशक की रेट्रो फोटोसोशल मीडिया पर इन दिनों AI से बनाई गई ऐसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कई दशक पुरानी तस्वीरें हों। खास तौर पर Instagram पर 1980 के दशक के अंदाज वाली तस्वीरों की भरमार है। इन तस्वीरों में बड़े और घने हेयरस्टाइल, रंग-बिरंगे कपड़े, सॉफ्ट लाइटिंग और पुराने कैमरे से खींची गई तस्वीर जैसा फिल्म ग्रेन इफेक्ट दिखाई देता है।

इंदौर नगर निगम की हरकत, अपोलो टॉवर सील किया तो बेजुबान कुत्‍तों को भी अंदर कैद कर दिया, लोगों ने दी गालियां

इंदौर नगर निगम की हरकत, अपोलो टॉवर सील किया तो बेजुबान कुत्‍तों को भी अंदर कैद कर दिया, लोगों ने दी गालियांइंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित शहर की प्रमुख व्यावसायिक इमारत अपोलो टावर पर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। फायर सेफ्टी नियमों में कमियां दूर नहीं करने पर निगम की टीम बिल्डिंग को सील करने पहुंची। कार्रवाई की खबर मिलते ही टावर में संचालित दुकानों और ऑफिसों में अफरा-तफरी मच गई। अपोलो टावर में 600 से ज्यादा दुकानें और ऑफिस संचालित होते हैं।

FAS की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान, भारत के पास करीब 190 Nuclear Warheads होने का अनुमान, नए मिसाइल सिस्टम से बढ़ सकता है जखीरा

FAS की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान, भारत के पास करीब 190 Nuclear Warheads होने का अनुमान, नए मिसाइल सिस्टम से बढ़ सकता है जखीरापाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की गैर-लाभकारी संस्था Federation of American Scientists (FAS) के अनुमान के मुताबिक, भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार (Nuclear Warheads) हो सकते हैं।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने मांगी छात्रों से राय, कहा एजुकेशन सिस्टम में उम्मीद खो चुके स्टूडेंट

इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने मांगी छात्रों से राय, कहा एजुकेशन सिस्टम में उम्मीद खो चुके स्टूडेंटमध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां अभी तक राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर इंदौर प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने खुद 19 सितंबर को इंदौर आने और छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने का एलान कर दिया है।

ब्रिक्स से भारत क्या हासिल कर सकता है...?

ब्रिक्स से भारत क्या हासिल कर सकता है...?नई दिल्ली पर इस समय दुनिया भर की निगाहें है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति में तनाव, शक्ति-संघर्ष और नए ध्रुवीकरण की स्थिति दिखाई दे रही है, भारत के लिए ब्रिक्स का यह शिखर सम्मेलन अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। रूस, चीन और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों के नेताओं के साथ संवाद के माध्यम से भारत शांति, सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संदेश दे सकता है। इसके साथ ही, अमेरिका को भी यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती।

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदार

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदारइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Kinetic ने अपनी DX रेंज में नया DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट शामिल किया है। इसमें पहले के मुकाबले बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी मदद से कंपनी 132 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा करती है। नई बैटरी वाला मॉडल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं और एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं।

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए महिंद्रा ने अपनी Battery-as-a-Service (BaaS) को बढ़ाया है। अब कंपनी की XEV 9S और XEV 9e इलेक्ट्रिक SUVs भी BaaS मॉडल के तहत खरीदी जा सकती हैं। इसके साथ ही महिंद्रा की सभी Born Electric SUVs BaaS विकल्प के साथ उपलब्ध हो गई हैं।

LIVE: ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और राष्‍ट्रपति पुतिन की मुलाकात

LIVE: ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और राष्‍ट्रपति पुतिन की मुलाकातLatest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पल पल की जानकारी...

मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा, यात्री परिवहन विजन समिट में सीएम मोहन का ऐलान

मध्यप्रदेश में 25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा, यात्री परिवहन विजन समिट में सीएम मोहन का ऐलानमध्यप्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का आगाज होने जा रहा है। इसका एलान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 की शुरुआत करते हुए की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जनसेवा का यह अभियान 17 अक्तूबर तक जारी रहेगा। इसी माह 25 सितंबर को प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा के शुभारंभ के साथ अनुपम सौगात मिलेगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।