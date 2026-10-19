जब श्रीराम के शिविर में गूंजी मेघनाद के कटे हुए सिर की हंसी! जानिए सुलोचना के सतीत्व का वह चमत्कारिक रहस्य

रामायण का महासंग्राम सिर्फ दिव्य अस्त्रों और बाणों की गर्जना तक सीमित नहीं था; इसमें छिपा है भक्ति, त्याग और सतीत्व की शक्तियों का ऐसा अनूठा संगम, जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक अविश्वसनीय कथा जुड़ी है लंकापति रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद (इंद्रजीत) और उनकी धर्मपत्नी सुलोचना से।

लक्ष्मण का प्रहार और मेघनाद का महाप्रयाण

रणभूमि में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा, जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक महाबाण छोड़ा, जिससे मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग हो गया। श्रीराम जानते थे कि मेघनाद एक प्रकांड पंडित और महान योद्धा था, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया था कि उसका शीश भूमि को स्पर्श न करे। लक्ष्मण जी ने कटे हुए मस्तक को संभाल लिया और फिर पवनपुत्र हनुमान जी उस मस्तक को आदरपूर्वक श्रीराम की कुटिया में ले आए।

जब कटी हुई भुजा ने उठाई कलम...

युद्धभूमि से दूर, मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना अपने पति के लौटने का मार्ग निहार रही थीं। तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ—मेघनाद की दाईं भुजा उड़ती हुई सीधे सुलोचना के महलों में आ गिरी। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर सुलोचना का कलेजा कांप उठा। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से उस कटी भुजा को संबोधित करते हुए कहा—"यदि तुम वास्तव में मेरे स्वामी की भुजा हो, तो स्वयं लिखकर बताओ कि युद्धभूमि में क्या घटा?"

सती सुलोचना के पतिव्रत धर्म का प्रभाव ऐसा था कि उस निष्प्राण भुजा ने कलम थाम ली और कागज़ पर पूरे युद्ध का विवरण लिख दिया। उसने लिखा कि लक्ष्मण के बाणों से उसका वध हो चुका है और उसका मस्तक इस समय श्रीराम के शिविर में है।

सुग्रीव का संशय और सुलोचना की ललकार

जब यह बात राम जी के शिविर तक पहुँची, तो सुग्रीव को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा उपहास के स्वर में कहा—"यह कैसे संभव है? अगर बिना प्राण की कटी भुजा लिख सकती है, तो फिर यह कटा हुआ मस्तक भी हँस सकता है!"

यह बात जब सुलोचना तक पहुँची, तो वे स्वयं श्रीराम के शिविर में उपस्थित हुईं। अपने पति के कटे हुए मस्तक के समक्ष खड़े होकर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा—"हे प्रभु! यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल अपने पतिदेव को ही अपना देव माना है, तो यह निष्प्राण मस्तक अभी हँस पड़े!"

और गूंज उठी कटे मस्तक की हंसी!

सुलोचना के शब्द हवा में विलीन भी नहीं हुए थे कि पूरे शिविर में एक भयानक अट्टहास गूंज उठा! मेघनाद का कटा हुआ मस्तक जोर-जोर से हंसने लगा। वहाँ मौजूद सुग्रीव सहित सभी योद्धा यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह न केवल मेघनाद की अमर वीरता का शंखनाद था, बल्कि एक पतिव्रता नारी के निष्कलंक और अटूट धर्म की वह अप्रतिम विजय थी, जिसने इतिहास के पन्नों में सुलोचना का नाम अमर कर दिया।