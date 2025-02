क्यों डांस करते-करते हो रहे हैं हार्ट फेल, डॉक्टर से समझिए कारण और बचाव के तरीके

Why people getting heart attack after dance: आज कल कम उम्र में हार्ट अटैक आने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों एक मामला इंदौर में आया, जहां 23 साल की एक युवती की दिल का दौरा पड़ने से अचानक दुखद मृत्यु हो गई। इंदौर की यह युवती स्वस्थ थी और एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करती थी। युवती को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वह एक पारिवारिक शादी में डांस कर रही थी। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डांस करते वक्त लोगों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और खासतौर से डांस करते वक्त दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है इस विषय को लेकर वेबदुनिया ने खासतौर पर मेदान्ता हॉस्पिटल इंदौर के ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ भारत रावत से बात की।





डांस करते वक्त क्यों आता है हार्ट अटैक (Causes of Heart Attack During Dance)



डांस एक तरह का व्यायाम है, जिसमें शरीर की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई हृदय रोग है, तो डांस करते वक्त हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से कुछ कारण हैं:





फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (FH): डॉ भारत रावत ने बताया कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (LDL) यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में आती है। FH से पीड़ित लोगों को दिल का दौरा और हृदय रोग का खतरा ज़्यादा होता है। इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे कम उम्र में दिल का दौरा और स्ट्रोक हो सकता है।



दिल में छेद : डॉ भारत रावत ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के दिल में जन्म से छेद है तो इससे हृदय कमज़ोर हो जाता है और रक्त का प्रवाह असामान्य हो जाता है। इससे हृदय पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है । डांस के दौरान हमारे दिल को सामान्य से ज्यादा गति से काम करना पड़ता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा और भी बढ़ जाता है।





वाल्व की खराबी : डॉ भारत रावत ने बताया कि हृदय वाल्व की खराबी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हृदय वाल्व की समस्याओं को समय रहते इलाज न कराने पर हार्ट अटैक समेत कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।





इसके अलावा डॉ भारत रावत ने कुछ अन्य कारण भी बताए जो डांस करते वक्त हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं:

खाना खाने के बाद कम हो जाता है ओवरऑल ब्लड पुल : जब हम खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। इस समय शरीर में ओवरऑल ब्लड पुल कम हो जाता है, यानी हार्ट को खून की सप्लाई थोड़ी कम होने लगती है। ऐसे में डांस या रनिंग जैसे ज्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, तो ऊर्जा देने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने के लिए हार्ट को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अचानक हार्ट पर दबाव पड़ने से वह फेल हो सकता है।





इंसुलिन भी बढ़ा देता है खतरा (Insulin also becomes a villain)



खाना खाने के बाद हार्ट अटैक या कार्डिएक अरेस्ट के खतरे का एक अन्य कारण इंसुलिन बढ़ना भी हो सकता है । असल में खाना खाने के बाद भोजन से एनर्जी को बनाने के लिए इंसुलिन का उत्पादन ज्यादा होने लगता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया के लिए हमारा शरीर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हार्ट पर ज्यादा प्रेशर डालता है। इससे धमनियों की आंतरिक दीवार जिसे एंडोथेलियम कहते हैं के फंक्शन को नुकसान पहुंचता है। नतीजा आर्टरीज में खून का थक्का बनने का खतरा बढ़ता है और ब्लड क्लॉट होने से हार्ट फेल भी हो सकता है।





अचानक शारीरिक गतिविधि:अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता है और अचानक जोरदार डांस करने लगता है, तो दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। अमूमन शादी पार्टियों में लोग इसी फैक्ट को नजरअंदाज करते हैं और अचानक से तेजी से डांस करने लगते हैं।



डीहाईड्रेशन: अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो यह भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। डांस करते वक्त शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। इससे शरीर में डीहाईड्रेट होने का खतरा बढ़ जाता है और इस वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है।





पहले से मौजूद हृदय रोग: अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई हृदय रोग है, जैसे कि ब्लॉकेज या अनियमित दिल की धड़कन, तो डांस करते वक्त हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।





तनाव और चिंता: तनाव और चिंता भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डांस करते वक्त तनाव में है, तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है।





नशीले पदार्थों का सेवन: कुछ लोग डांस करते वक्त नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। यह हार्ट अटैक के खतरे को और बढ़ा देता है।





डांस करते वक्त हार्ट अटैक के लक्षण (Symptoms of Heart Attack During Dance)



यदि डांस करते वक्त ये लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए उपचार पर ध्यान दें :

छाती में दर्द: छाती में दर्द या भारीपन महसूस होना।

छाती में दर्द या भारीपन महसूस होना। सांस लेने में तकलीफ: सांस लेने में कठिनाई होना या दम घुटना।

सांस लेने में कठिनाई होना या दम घुटना। बांह में दर्द: बांह में दर्द या सुन्नपन महसूस होना।

बांह में दर्द या सुन्नपन महसूस होना। चक्कर आना: चक्कर आना या बेहोशी आना।

चक्कर आना या बेहोशी आना। पसीना आना: अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना।



डांस करते वक्त हार्ट अटैक से बचाव (Prevention of Heart Attack

डांस करना एक अच्छी गतिविधि है, लेकिन अगर आप हृदय रोगी हैं या आपको कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो डांस करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा, ऊपर बताए गए बचाव के तरीकों का पालन करके आप डांस करते वक्त हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं।

