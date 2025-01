अहमदाबाद में हार्टअटैक से 8 साल की बच्ची की मौत प्रधानचार्य शर्मिष्ठा सिन्हा ने बताया कि लड़की गार्गी रानपारा सुबह अपनी कक्षा की ओर जाते समय अचानक बेहोश हो गई

8 year old girl dies of heart attack in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय एक लड़की की संदिग्ध तौर पर हृदयाघात से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना थलतेज इलाके में स्थित ‘ज़ेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन’ में शुक्रवार को सुबह हुई।

स्कूल की प्रधानचार्य शर्मिष्ठा सिन्हा ने बताया कि लड़की गार्गी रानपारा सुबह अपनी कक्षा की ओर जाते समय अचानक बेहोश हो गई थी। स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में, लड़की टहलते हुए और अपनी कक्षा की ओर जाते हुए दिखी। लेकिन तभी वह बेचैनी के कारण एक कुर्सी पर बैठ जाती है। बाद में शिक्षकों और अन्य छात्रों की मौजूदगी में बेहोश छात्रा कुर्सी से गिर गई।

अचानक बेहोश हुई बच्ची : सिन्हा ने कहा कि जब गार्गी सुबह स्कूल पहुंची तो वह सामान्य थी और पहली मंजिल पर अपनी कक्षा की ओर जाते समय वह गलियारे में एक कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद वह अचानक बेहोश हो गई। उसे सांस लेने में कठिनाई होती देख हमारे शिक्षकों ने उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया और एंबुलेंस को बुलाया।

लड़की की हालत गंभीर मानते हुए कर्मियों ने उसे विलंब किए बिना, अपने वाहन से पास के एक निजी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वहां चिकित्सकों ने हमें बताया कि गार्गी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने उसे ‘वेंटिलेटर’ पर भी रखा, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

लड़की की मौत की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सेक्टर-1 के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीरज बडगुजर ने कहा कि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और बच्ची की मौत का सही कारण जानने के लिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala