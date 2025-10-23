Bhai dooj shubh muhurt 2025: आज भाई दूज पर कितने बजे से कब तक है तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, मंत्र और विधि

Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे से प्रारम्भ होकर 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे तक रहेगी। जानते हैं तिलक और पूजा का शुभ मुहूर्त। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त| Bhai dooj 2025 Date and shubh muhurt:

1. भाई दूज अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 के बीच।

2. भाई दूज अपराह्न मुहूर्त समय- 01:13 से 03:28 के बीच।

3. भाई दूज विजय मुहूर्त: अपराह्न 01:58 से 02:43 के बीच।

नोट: तीनों ही समय तिलक लगाने और भाई को भोजन कराने के लिए शुभ है।

भाई दूज पूजा सामग्री:-

रोली और चावल, दीया, मिठाई, कलावा, फूल, पान का पत्ता और सुपारी, नारियल और गंगाजल।

भाई दूज पूजा विधि और मंत्र:-

तिलक लगाते समय यह मंत्र बोलें-

गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को। सुभद्रा पूजे कृष्ण को गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़ें फूले फलें।’

"ॐ यमाय नमः।"

ॐ स्वस्ति भद्राणि शुभानि, पूर्णं भवतु ते आयुष्मान्। दीर्घायुः।"