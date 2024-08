गोदी कर्मचारियों की हड़ताल देश को बहुत महंगी पड़ सकती है

How to apply for Chief Minister Tirtha Darshan Yojana : मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा तीर्थ दर्शन योजना में इस बार नागरिकों के लिए वाराणसी (काशी), रामेश्वरम, मथुरा-वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिर्डी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थल निर्धारित किए गए हैं।