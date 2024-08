ऑस्ट्रिया में इस्लामिक आतंकवाद के डर से तीन पॉप कंसर्ट रद्द

CEC Rajiv Kumar's statement regarding elections in Jammu and Kashmir : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।