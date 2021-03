स्पाइसजेट का सोनू सूद को सलाम, कोरोना लॉकडाउन में बने थे ‘सुपर हीरो’

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए पिछले साल लागू लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने वाले अभिनेता को विमानन कंपनी ने अनोखे अंदाज में सम्मानित किया है। कंपनी ने बोइंग 737 के विमान पर अभिनेता की तस्वीर लगाई गई है।

एयरलाइन ने देश और देश के बाहर कोविड-19 की वजह से फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में अभिनेता की भूमिका को सम्मानित करने के इरादे से उनकी तस्वीर अपने एक विमान पर लगाई है।

एयरलाइन ने अभिनेता को पर्दे से लेकर वास्तविक जीवन का सुपर हीरो करार दिया है। स्पाइसजेट ने कहा कि एयरलाइन और अभिनेता महामारी काल की शुरुआत में ही विदेशों में फंसे लोगों को देश में लाने के लिए साथ आए थे और इस दिशा में काम कर रहे थे।

The phenomenally-talented @SonuSood has been a messiah to lakhs of Indians during the pandemic, helping them reunite with their loved ones, feed their families and more. (1/3) pic.twitter.com/8wYUml4tdD