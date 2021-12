ओमिक्रॉन की दहशत के बीच मुंबई में खुले पहली से सातवीं तक स्कूल

मुंबई। महाराष्‍ट्र में के बढ़ते मामलों के बीच में बुधवार से पहली से सातवीं तक खुल गए। बच्चों को स्कूल भेजने या न भेजने का अधिकार अभिभावकों को दिया गया है।

विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है, इसलिए ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। स्कूल खुलने से पहले ही स्टाफ को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जमा करवाई गई। स्कूलों में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।

ऑफलाइन क्लासेस 3-4 घंटे से अधिक नहीं चलेंगी। विद्यार्थी आपस में पेन, पेंसिल, रबर और अन्य सामान शेयर नहीं कर सकेंगे। एक बेंच पर एक छात्र को ही बैठने की अनुमति दी गई है। सभी को क्लास में मास्क लगाए रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।

