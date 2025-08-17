10:51 AM, 17th Aug

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को प्रशासन को बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित कठुआ जिले में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव और निकासी के उपाय करने के निर्देश दिए।

Chief Minister has expressed grief over the tragic loss of lives and damage caused by landslides in several parts of District Kathua, including Jodh Khad and Juthana, which claimed 4 lives and left many injured. He conveyed heartfelt condolences to the bereaved families, prayed… — Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 17, 2025

Spoken to SSP Kathua Sh Shobhit Saxena after receiving information about a cloud burst in the Janglote area.





केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जंगलोट इलाके में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। उन्होंने कहा कि चार लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है जबकि कठुआ थाना भी प्रभावित हुआ है। राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए नागरिक प्रशासन, सेना और अर्द्धसैनिक बल हरकत में आ गए हैं।