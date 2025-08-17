Latest News Today Live Updates in Hindi : सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने यह जानकारी दी। पल पल की जानकारी...
07:59 PM, 17th Aug
सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने यह जानकारी दी।
03:58 PM, 17th Aug
-सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, जब चुनाव की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई, तो ‘वोट चोरी’ के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं।
-दोहरे मतदान और ‘वोट चोरी’ के निराधार आरोपों से न तो निर्वाचन आयोग और न ही मतदाता भयभीत हैं।
-चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लगे, क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में ‘वोट चोरी’ हो सकती है?
03:41 PM, 17th Aug
-सीईसी ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष की मांग पर कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।
-यदि 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जाते हैं तो यह भारत के संविधान का अपमान है।
-उच्चतम न्यायालय ने 2019 में ही कहा था कि मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची साझा करने से मतदाताओं की निजता भंग हो सकती है।
-सीईसी ने कहा कि झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरता।
03:31 PM, 17th Aug
-मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मतदाता के रूप में नामांकन कराना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
-निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, चुनाव प्राधिकरण के समक्ष सत्तारूढ़ और विपक्षी दल समान हैं।
-बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर 28,370 लोगों ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
-बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से है।
-निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं।
-निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा, अभी 15 दिन शेष।
01:49 PM, 17th Aug
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है।
01:47 PM, 17th Aug
वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी बोले- वोटों की चोरी ही नहीं, डकैती की जा रही है। वोट के बाद राशन और पेंशन से नाम कटेगा। गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है। अस्तित्व छीनने की कोशिश हो रही है।
01:43 PM, 17th Aug
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
11:23 AM, 17th Aug
रेलवे अधिकारियों ने रविवार को लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण उधमपुर और पठानकोट सेक्शन के बीच ट्रेन सेवाएँ अगली सूचना तक स्थगित कर दीं।
10:51 AM, 17th Aug
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को प्रशासन को बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित कठुआ जिले में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव और निकासी के उपाय करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जंगलोट इलाके में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। उन्होंने कहा कि चार लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है जबकि कठुआ थाना भी प्रभावित हुआ है। राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए नागरिक प्रशासन, सेना और अर्द्धसैनिक बल हरकत में आ गए हैं।
09:08 AM, 17th Aug
एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग।
07:52 AM, 17th Aug
कठुआ के जोट इलाके में बादल फटा, जम्मू पठानकोट हाईवे पर आया मलबा। कई घरों को नुकसान पहुंचा।
07:51 AM, 17th Aug
-बिहार के सासाराम में आज से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। 16 दिन में तय करेंगे 1300 किमी की दूरी।
-बिहार SIR पर आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
07:51 AM, 17th Aug
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात देंगे।
-भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात।