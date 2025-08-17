रविवार, 17 अगस्त 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 17 august 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 17 अगस्त 2025 (20:04 IST)

सीपी राधा कृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi : सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने यह जानकारी दी।  पल पल की जानकारी...


07:59 PM, 17th Aug
सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने यह जानकारी दी।  

03:58 PM, 17th Aug
-सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, जब चुनाव की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई, तो ‘वोट चोरी’ के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं।
-जब चुनाव की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई, तो ‘वोट चोरी’ के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?
-दोहरे मतदान और ‘वोट चोरी’ के निराधार आरोपों से न तो निर्वाचन आयोग और न ही मतदाता भयभीत हैं।
-चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लगे, क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में ‘वोट चोरी’ हो सकती है?

03:41 PM, 17th Aug
-सीईसी ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष की मांग पर कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।
-यदि 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जाते हैं तो यह भारत के संविधान का अपमान है।
-उच्चतम न्यायालय ने 2019 में ही कहा था कि मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची साझा करने से मतदाताओं की निजता भंग हो सकती है।
-सीईसी ने कहा कि झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरता।

03:31 PM, 17th Aug
-मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मतदाता के रूप में नामांकन कराना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
-निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, चुनाव प्राधिकरण के समक्ष सत्तारूढ़ और विपक्षी दल समान हैं।
-बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर 28,370 लोगों ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
-बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से है।
-निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं।
-निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा, अभी 15 दिन शेष।
-सीईसी ने कहा कि झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरता। पारदर्शी प्रक्रिया में वोट चोरी संभव नहीं।

01:49 PM, 17th Aug
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। 

01:47 PM, 17th Aug
वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्‍वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्‍वी बोले- वोटों की चोरी ही नहीं, डकैती की जा रही है। वोट के बाद राशन और पेंशन से नाम कटेगा। गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है। अस्तित्‍व छीनने की कोशिश हो रही है।

01:43 PM, 17th Aug
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।  

11:23 AM, 17th Aug
रेलवे अधिकारियों ने रविवार को लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण उधमपुर और पठानकोट सेक्शन के बीच ट्रेन सेवाएँ अगली सूचना तक स्थगित कर दीं।

10:51 AM, 17th Aug
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को प्रशासन को बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित कठुआ जिले में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव और निकासी के उपाय करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जंगलोट इलाके में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। उन्होंने कहा कि चार लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है जबकि कठुआ थाना भी प्रभावित हुआ है। राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए नागरिक प्रशासन, सेना और अर्द्धसैनिक बल हरकत में आ गए हैं।


09:08 AM, 17th Aug
एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। 

07:52 AM, 17th Aug
कठुआ के जोट इलाके में बादल फटा, जम्मू पठानकोट हाईवे पर आया मलबा। कई घरों को नुकसान पहुंचा।

07:51 AM, 17th Aug
-बिहार के सासाराम में आज से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा, इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। 16 दिन में तय करेंगे 1300 किमी की दूरी। 
-बिहार SIR पर आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस।

07:51 AM, 17th Aug
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात देंगे।
-भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। 
ये भी पढ़ें
CP Radhakrishnan : कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बात

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बातJustice JB Pardiwala News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के हस्तक्षेप और आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणियां हटा दी हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने एक दंपति को अग्रिम जमानत देते समय शांत रवैया दिखाया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा, इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं।

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपएElderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदा

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदाGoods and Services Tax (GST) News : जीएसटी कर में प्रस्तावित सुधारों को 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2 स्लैब वाली कर व्यवस्था क्रमिक रूप से एकल बिक्री/सेवा कर दर का रास्ता खोलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2047 तक एकल कर स्लैब हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था, जिसमें कर दरों को कम करते हुए केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब निर्धारित किए गए हैं।

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्मSwami Ramdev said : योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत (India) जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका (America) की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। यहां 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय (Patanjali University) और पतंजलि योग भवन (Patanjali Yoga Bhavan) में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस एवं चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है।

और भी वीडियो देखें

मोदी सरकार का एजेंट बन गया है चुनाव आयोग, बिहार में बोले मल्लिकार्जुन खरगे

मोदी सरकार का एजेंट बन गया है चुनाव आयोग, बिहार में बोले मल्लिकार्जुन खरगेकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नरेन्द्र मोदी सरकार का एजेंट बनकर रह गया है।

गुजरात में कार-एसयूवी की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौत

गुजरात में कार-एसयूवी की टक्कर के बाद लगी आग, 7 की मौतगुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक राजमार्ग पर एक कार और एक वाहन (एसयूवी) के बीच हुई टक्कर के बाद आग लगने से कार में सवार सात लोगों की झुलसने से मौत हो गई।

क्या अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के हमशक्ल से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

क्या अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के हमशक्ल से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं की थी, बल्कि वह उनका बॉडी डबल था। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्‍स किए हैं। लोगों का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति के पास कई हमशक्ल हैं, जो समय-समय पर उनकी जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं।

न सीजफायर, न कोई डील, अलास्का में ट्रंप और पुतिन में आखिर किस मुद्दे पर हुई बात

न सीजफायर, न कोई डील, अलास्का में ट्रंप और पुतिन में आखिर किस मुद्दे पर हुई बातअलास्का में रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्धविराम देखना चाहते हैं और यदि आज इस पर सहमति नहीं बनी तो वह ‘खुश नहीं होंगे’। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अलास्का से बिना किसी समझौते के ही वापस लौट आए हैं।

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशानाChief Election Commissioner Gyanesh Kumar News : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
