शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Elderly woman lost Rs 18.5 lakh for 1 liter of milk
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (17:10 IST)

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

Elderly woman lost Rs 18.5 lakh for 1 liter of milk
Elderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस सप्ताह के शुरू में मामला दर्ज कर लिया था और जांच की जा रही है।
 
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहां एक अधिकारी ने बताया कि वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान दो दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।
 
अधिकारी ने बताया कि चार अगस्त को महिला को एक व्यक्ति ने फोन किया, जिसने खुद का नाम दीपक बताया और कहा कि वह दूध कंपनी का कार्यकारी अधिकारी है। दीपक ने महिला को मोबाइल फोन नंबर पर एक लिंक भेजकर दूध ऑर्डर करने के लिए अपना विवरण देने की बात कही।
उन्होंने बताया कि महिला को फोन में बात करते हुए लिंक पर क्लिक करने और आगे के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई थी। करीब एक घंटे से अधिक समय तक फोन पर बात करने के दौरान महिला ऊब गई और उसने फोन काटने का फैसला किया। अधिकारी ने बताया कि अगले दिन शिकायतकर्ता को उसी आरोपी का फोन आया, जिसने उससे और अधिक जानकारी जुटाई।
 
कुछ दिनों बाद बैंक में जाने के दौरान शिकायतकर्ता को पता लगा कि उसके एक खाते से 1.7 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद उसने पाया कि उसके अन्य दो बैंक खाते भी खाली कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता के तीन बैंक खातों को खाली कर दिया गया और उसमें से 18.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे।
आरोपी द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक किए जाने से महिला का मोबाइल फोन उसने हैक कर लिया था। अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस सप्ताह के शुरू में मामला दर्ज कर लिया था और जांच की जा रही है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Protest for dogs in indore: जो बेजुबानों को बचाएगा, हमारा वोट पाएगा, इंदौर में तेज हुआ डॉग सेव प्रोटेस्‍ट

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

और भी वीडियो देखें

कन्नौज में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन

कन्नौज में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शनकन्नौज (यूपी)। कन्नौज (Kannauj) के ठठिया थाना क्षेत्र (Thathiya police station) के पुंगरा गांव में एक लाइनमैन (lineman) की बिजली का करंट (electric shock) लगने से मौत होने के बाद परिजनों ने तिर्वा बिजली उपकेंद्र पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया जिससे पुलिस की एक गाड़ी के शीशे टूट गए।

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगे

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगेBengaluru kempegowda airport terminal 2: कभी-कभी हवाई अड्डे सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं होते, बल्कि खुद में एक शानदार मंजिल बन जाते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Kempegowda International Airport), जिसे हम प्यार से "बेंगलुरु हवाई अड्डा" कहते हैं, इसी बात का जीता-जागता सबूत है। अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के कारण यह भारत का पहला 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है।

सिर्फ 300 भारतीय परिवारों के पास है देश की जीडीपी के 40 प्रतिशत से भी ज्यादा संपत्ति, जानिए अंबानी-अडानी की हिस्सेदारी

सिर्फ 300 भारतीय परिवारों के पास है देश की जीडीपी के 40 प्रतिशत से भी ज्यादा संपत्ति, जानिए अंबानी-अडानी की हिस्सेदारीhurun india rich list 2025: भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक अनोखी आर्थिक विरोधाभास का सामना कर रहा है। एक तरफ, यह विकास और प्रगति की नई उंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ, देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा परिवारों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। हाल ही में जारी हुई हुरुन इंडिया और बार्कलेज प्राइवेट की रिपोर्ट "मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेज लिस्ट" ने इस वास्तविकता को एक बार फिर से सामने ला दिया है।

UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

UP: संपत्ति विवाद में बेटे ने कुदाल से हमला कर पिता की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तारGorakhpur Crime News: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र (AIIMS police station) में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल (killed his father) से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान भागवत मिश्रा (60) के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आवारा कुत्तों से कैसे मुक्त हुआ नीदरलैंड, क्या भारत भी अपना सकता है ये मॉडल?

आवारा कुत्तों से कैसे मुक्त हुआ नीदरलैंड, क्या भारत भी अपना सकता है ये मॉडल?supreme court guidelines on stray dogs: नीदरलैंड, जो कभी आवारा कुत्तों की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, आज दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां एक भी आवारा कुत्ता सड़कों पर नहीं घूमता। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, मानवीय और दृढ़-इच्छाशक्ति वाली सरकारी रणनीति का परिणाम था। उन्होंने कुत्तों को मारने या क्रूर तरीकों से हटाने की बजाय, एक कल्याण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जिसे अक्सर "CAR" (Collect, Neuter, Vaccinate, Return) मॉडल कहा जाता है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com