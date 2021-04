सचिन तेंदुलकर ने दी कोरोना को मात, अब प्लाज्मा भी करेंगे दान

मुंबई। पूर्व भारतीय कप्तान ने शनिवार को कहा कि वह से उबर गये हैं और जब भी वह करने के योग्य होंगे तो वह ऐसा करेंगे। अपना 48वां जन्मदिन मना रहे तेंदुलकर को 27 मार्च को कोविड-19 के लिए पॉजीटिव पाया गया था तथा वह एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए अस्पताल में भी भर्ती रहे थे।

तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो में कहा, ‘मैं एक संदेश देना चाहूंगा जिसे चिकित्सकों ने मुझे देने के लिये कहा है। मैंने प्लाज्मा दान केंद्र का उद्घाटन किया था और उनका संदेश था, यदि सही समय पर प्लाज्मा दिया जाता है तो रोगी जल्दी ठीक हो सकता है।‘

उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर जब योग्य हो जाऊंगा तब इसे दान करूंगा और मैंने अपने चिकित्सकों से बात की है। तेंदुलकर को आठ अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिल गयी थी और वह घर पर ही पृथकवास पर थे। प्लाज्मा दानकर्ता में इसे दान करने से 14 दिन पहले तक किसी तरह के लक्ष्ण नहीं होने चाहिए। इस दिग्गज बल्लेबाज ने कोविड-19 से उबरने वाले लोगों से प्लाज्मा दान करके दूसरों की मदद करने को कहा।

Thank you everyone for your warm wishes. It's made my day special. I am very grateful indeed.



