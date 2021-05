रजिस्ट्रेशन को लेकर 18 प्लस लोग सुबह से परेशान, आरोग्य सेतु से मिला नया समय, कैसे होगा वैक्सीनेशन...

नई दिल्ली। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। इसके लिए आज से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वे सुबह से ही आरोग्य सेतु एप के साथ ही कोविन.जीओवी.इन पर रजिस्ट्रेशन के लिए टूट पड़े। हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका।

पहले बताया गया था कि कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग एप तीनों प्लेटफॉर्म पर 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। अब जब रजिस्ट्रेशन के लोग परेशान हो रहे हैं तो आरोग्य सेतु का बयान आया है कि रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल को शाम 4 बजे से होगा।



हालांकि बाद में आरोग्य सेतु ने एक बयान जारी कर कहा कि आरोग्य सेतु, कोविन और उमंग एप पर रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल को शाम 4 बजे से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने प्राइवेट और राज्य के सरकारी सेंटर 1 मई से टीकाकरण के लिए तैयार हैं।

