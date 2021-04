रेमडेसिविर के लिए पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई महिला, CMO बोले, फिर आई तो जेल भेज देंगे...

नोएडा। मरीज की एक महिला तिमारदार ने गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पर इंजक्शन मांगने के लिए फिर से उनके कार्यालय आने पर जेल भिजवाने की धमकी देने का मंगलवार को आरोप लगाया।

यह घटना तब हुई जब महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सात-आठ अन्य लोगों के साथ दिन में के दफ्तर गई थी। ये लोग भी रेमडेसिविर को ढूंढ रहे हैं और वहीं पर उनके साथ कथित घटना हुई।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि तीनों महिलाएं सीएमओ दीपक ओहरी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही हैं और इंजेक्शन के लिए उनके पैर तक पकड़ रही हैं।

#WATCH Noida | Families of #COVID19 patients touch the feet of Chief Medical Officer (CMO) Deepak Ohri, requesting him that they be provided with Remdesivir.

(27.04.2021) pic.twitter.com/zX4ne027Mr