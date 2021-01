अमेरिका में 100 से 200 नेशनल गार्ड कोरोना पॉजिटिव, बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में थी ड्यूटी

वॉशिंगटन। को लेकर अमेरिका से आ रही यह खबर परेशान करने वाली है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी गार्ड राष्‍ट्रपति के शपथग्रहण समारोह में मौजूद थे।

समाचार एजेंसी रायटर्स के हवाले से आई खबरों के अनुसार, बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में तैनात 100 से 200 के बीच नेशनल गार्ड पाए गए हैं।

Between 100 and 200 deployed to Joe Biden's inauguration tested positive for COVID-19: Reuters quoting official