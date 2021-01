26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली में 4 किसान नेताओं की हत्या की 'साजिश', सिंघू बॉर्डर से एक गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के दौरान उनमें से चार लोगों की हत्या किए जाने और अशांति पैदा करने की साजिश रची गई है। किसानों ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक शख्‍स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

सिंघू बॉर्डर पर देर रात को प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने एक व्यक्ति को पेश किया, जिसने दावा किया कि उसकी टीम के सदस्यों को ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर भीड़ पर लाठीचार्ज करने को कहा गया।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह शख्स कह रहा है कि दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास, एक गली में। जैसे ही 26 जनवरी को ये (किसान) बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम पहले शूट करेंगे रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये तब भी नहीं रुकते तो इनके घुटने में शूट करने का ऑर्डर है। पीछे से जो हमारी टीम होगी, 10 लड़के हैं, वो पीछे से शूट करेंगे, तो पुलिसवालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों ने ये चलाया है।

#WATCH | Delhi: Farmers at Singhu border present a person who alleges a plot to shoot four and cause disruption; says there were plans to cause disruption during farmers' on Jan 26. pic.twitter.com/FJzikKw2Va