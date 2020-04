बड़ी खबर, मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की कोविड-19 से मौत

मुंबई। के 52 वर्षीय एक हेड कांस्टेबल की संक्रमण के कारण मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने ट्वीट में बताया कि पीड़ित कई दिन से इस संक्रमण से जूझ रहा था। महाराष्ट्र में संक्रमण के कारण किसी पुलिसकर्मी की मौत का यह दूसरा मामला है।

इससे पहले, शनिवार को 57 वर्षीय कांस्टेबल की संक्रमण के कारण एक निजी अस्पताल में मौत हुई थी। कांस्टेबल पश्चिमी उपनगर के एक थाने से संबद्ध था, वह दक्षिण मुंबई के वर्ली नाका इलाके में रहता था।

Two of Mumbai Police's heroes – HC Chandrakant Ganapat Pendurkar and HC Sandip Surve – succumbed to the fight against Coronavirus. In the memory of the departed souls, will not be uploading any tweets today. Only responses will be given. pic.twitter.com/yAAaUDGDu7