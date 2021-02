युवती की मौत के बाद सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के मंत्री राठौड़ ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां

राठौड़ यवतमाल स्थित अपने आवास से सड़क मार्ग से पड़ोसी जिले वाशिम स्थित पोहरादेवी मंदिर गए और वहीं पूजा-अर्चना की। यह मंदिर बंजारा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राठौड़ इसी समुदाय से आते हैं। मंदिर में बड़ी संख्या में मंत्री के समर्थक उपस्थित थे। शिवसेना नेता राठौड़ अपने गृह जिले यवतमाल के प्रभारी मंत्री भी हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में और विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया था कि पुणे में हुई 23 साल की युवती की मौत का राठौड़ से कुछ संबंध है। पुणे के हडपसर में एक इमारत से गिर कर आठ फरवरी को युवती की मौत हो गई थी।

#WATCH | Crowd gathers as Maharashtra Minister Sanjay Rathod's convoy reaches Pohradevi temple in Washim district; police baton-charge to disperse them. #COVID19 pic.twitter.com/Mh479pV6Fh