कर्नाटक में मास्क नहीं लगाने वाले डॉक्टर पर केस

वायरल हो रहे एक वीडियो के मुताबिक डॉ. काक्कीलाया ने मेंगलुरु स्थित सुपर मार्केट में न‍ सिर्फ मास्क लगाने से इंकार किया बल्कि दुकानदार से इस मामले जमकर बहस भी की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी सवाल उठाए।

बताया जा रहा है कि डॉक्टर की यह हरकर सीसीटीवी में कैद हो गई। मेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। टि्वटर पर लोगों ने ट्वीट कर इस डॉक्टर की आलोचना की और जुर्माना लगाने की मांग भी की।

Karnataka | In a viral video, refuses to wear at a in Mangaluru

"Dr Srinivas Kakkilaya argues with shopkeeper & refused to wear a mask. He even questioned guidelines. Case has been registered," said City CP



(2nd pic: CCTV clip's screen grab) pic.twitter.com/SLNGv3DKj3