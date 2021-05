CoronaVirus Live Updates : ब्रिटेन से आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री लेकर चेन्नई पहुंचे वायु सेना के विमान

-पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन ही है।

-उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की निष्क्रियता से निर्दोष लोग मर रहे हैं।

GOI doesn’t get it.



The only way to stop the spread of Corona now is a full lockdown- with the protection of NYAY for the vulnerable sections.



GOI’s inaction is killing many innocent people.