CoronaVirus Live Updates : बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन

-महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन।

-कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला।

Lockdown to be imposed in Beed district of Maharashtra from 26th March to 4th April.