Live Updates: भारत में कोरोना के 1,61,736 नए मामले, 879 की मौत

-एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे यह साफ है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैं घर जा रहा हूं।

Delhi: Amid rising cases of COVID-19, migrant workers start returning to their native places; visuals from ISBT, Anand Vihar.



"The rate at which the cases are rising makes it obvious that lockdown would be imposed. That is why I am going home," a labourer said yesterday. pic.twitter.com/8D2kfxQcfN