CoronaVirus India Update : देश में एक दिन में Covid-19 के 25,317 नए मामले, 8500 एक्टिव मरीज बढ़े

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटें में कोरोनावायरस (Covid-19) महामारी के 25,317 नए मामले सामने आए हैं। 8,522 एक्टिव मामले बढ़े हैं जबकि इस दौरान 16,637 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए है। इस बीच देश में अब तक 2,97,38,409 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

देश में शनिवार को

8,522 सक्रिय मामले बढ़े है जबकि 16,637

मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए है। 158 लोगों की मौत हुई है।

पिछले एक सप्ताह से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 25,317 नए मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या 1,13,59,048 हो गई है।

इस बीच में 16,637 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिसे मिलाकर अब तक 1,09,89,897 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 8522 बढ़ने से 21,05,44 हो गए। इसी अवधि में 158 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,58,604 हो गई।

India reports 25,320 new #COVID19 cases, 16,637 recoveries, and 161 deaths in the last 24 hours



Total cases: 1,13,59,048

Total recoveries: 1,09,89,897

Active cases: 2,10,544

Death toll: 1,58,607



Total vaccination: 2,97,38,409 pic.twitter.com/CHtPlQaAXg