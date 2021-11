CoronaVirus India Update : फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 1.51 लाख एक्टिव मरीज

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 11,903 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,08,140 हो गई। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,51,209 हो गई, जो 252 दिन में सबसे कम है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 311 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,59,191 हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 1,51,209 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.44 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।

पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,567 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.22 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।

अब तक देश में कुल 3,36,97,740 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 107.29 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। पिछली 24 घंटे में 37 लाख 38 हजार 574 लोगों को कोरोना की खुराक दी गई।

