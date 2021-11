CoronaVirus India Update : देश में कोरोना के 10,423 नए मामले, 259 दिनों में सबसे कम...

नई दिल्ली। देश में मंगलवार को पिछले 259 दिनों में, कोविड-19 के सबसे कम 10,423 नए मामले सामने आए जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,53,776 रह गई है। यह 250 दिनों में सबसे कम हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,42,96,237 हो गई। 443 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 4,58,880 पर पहुंच गई।

कोरोनावायरस संक्रमण के नए मामलों में दैनिक वृद्धि पिछले 25 दिनों से 20,000 से कम है और रोजाना के नए मामले अब लगातार 128 दिनों से 50,000 के आंकड़े से नीचे रह रहे हैं।

India reports 10,423 #COVID19 cases, 15,021 recoveries and 443 deaths in last 24 hours as per the Union Health Ministry

Case tally: 3,42,96,237

Active cases: 1,53,776 (lowest in 250 days)

Total recoveries: 3,36,83,581

Death toll: 4,58,880



Total Vaccination: 1,06,85,71,879 pic.twitter.com/o0GaCTvtWI