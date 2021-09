CoronaVirus India Update : फिर बढ़े कोरोना केसेस, 31,923 नए लोग महामारी से संक्रमित

नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ गए। के 31,923 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,63,421 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,01,640 रह गई है, जो 187 दिन में सबसे कम है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 282 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,46,050 हो गई।

India reports 31,923 new COVID cases, 31,990 recoveries, and 282 deaths in the last 24 hours

Active cases: 3,01,604 (lowest in 187 days)

Total recoveries: 3,28,15,731

Death toll: 4,46,050



Total vaccination: 83,39,90,049 ( 71,38,205 in last 24 hrs) pic.twitter.com/eCElnIriHl