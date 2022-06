कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो दूसरी बार कोरोना संक्रमित

ट्रूडो ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिये खुद के एक बार फिर कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि की। इस ट्वीट में उन्होंने सभी से कोविड-19 रोधी टीका लगवाने की अपील की। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि उन्होंने टीका लगवा रखा है।

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.