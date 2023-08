चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी

PM Modi gets emotional : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। इसरो कमांड सेंटर पहुंचकर उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की। इस दौरान वे भावुक भी हो गए।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है।

चंद्रयान 3 सफलता का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक-एक सेकंड बार-बार घूम रहा है। जब टच डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां ISRO सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वह पल अमर हो गया।

India is on the moon.



We have our national pride placed on the moon.



हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया।



- पीएम @narendramodi pic.twitter.com/RAhsFRIMlq