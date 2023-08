पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चंद्रयान 3 के टच पाइंट का नाम शिवशक्ति, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे

-इसरो कमांड सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

-बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो।

-दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी दो देशों की यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पहुंचे। वे ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान-3 मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे।

Landed in Bengaluru. Looking forward to interacting with our exceptional @isro scientists who have made India proud with the success of Chandrayaan-3! Their dedication and passion are truly the driving forces behind our nation's achievements in the space sector.