मैरिज एनिवर्सरी पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर, लिखा प्यार भरा पोस्ट

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 11 दिसंबर 2020 को अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मना रहे हैं। विराट ने इस मौके पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में अनुष्का शादी के जोड़े में उनको देखकर मुस्कुरा रही हैं।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए विराट कोहली ने लिखा है, '3 साल और जीवन भर एक साथ।' इस पोस्ट में विराट ने एक दिल वाली इमोजी भी लगाई है।







वहीं अनुष्का शर्मा ने भी विराट संग एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 3 years of us & very soon, 3 of us Miss you

लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 11 दिसंबर 2017 को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शादी के बंधन में बंधे थे। फैंस ने इस जोड़ी को विरुष्का नाम दिया था। विराट-अनुष्का ने इटली के टस्कनी शहर में शादी की थी।







ये एनिवर्सरी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि ये कपल अगले साल जनवरी में एक बच्चे को जन्म देने वाला है।